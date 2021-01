Arbeidsmarkt

Thuiswerkende grenswerker dreigt in fiscaal en sociaal niemandsland te belanden

Als thuiswerken na corona gewoonte blijft of een recht wordt, brengt dit grenswerkers en hun werkgevers in de problemen. Belastingen en verzekeringen voor thuiswerk worden namelijk afgerekend in het woonland, uren op kantoor in het werkland. Rompslomp en dubbele aangiftes in het verschiet?