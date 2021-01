Buitenland

Kroonprins Merkel moet zich invechten en wacht titanenwerk

Dit jaar loopt het tijdperk van bondskanselier Angela Merkel na zestien jaar écht op zijn einde. Komende week kiest de CDU een nieuwe leider. Een handvol mogelijke opvolgers staat te trappelen in de coulissen, de machtsstrijd is in volle gang. Wie kan Merkel doen vergeten?