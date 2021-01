Buitenland

Live: Capitool in Washington ontruimd, stad blijft onrustig

Trump-aanhangers bestormden woensdagmiddag lokale tijd het parlementsgebouw in Washington DC. Net voor de avondklok van 18u lokale tijd (middernacht in Nederland) verklaarde de autoriteiten dat het gebouw volledig ontruimd was. Het is onbekend of en wanneer de certificatie van de verkiezingsresultaten, die door de bestorming werden stilgelegd, worden hervat.