Europa

De EU-toekomstconferentie stokt al voor de start

Met een conferentie over de toekomst wil de Europese Unie haar oor te luisteren leggen bij de burger. Maar een interne strijd over wie het evenement gaat voorzitten en welke vragen er aan bod moeten komen, verdaagt de start ervan. Zit er nog toekomst in de toekomstconferentie?