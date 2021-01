Arbeidsmarkt

Het salaris van collega’s weten: taboe of kans?

Deze week krijgen mensen de eerste loonstrook over 2021. Zou het niet prettig zijn precies te weten wat een ander in het bedrijf verdient? Openheid over salaris dicht de loonkloof tussen man en vrouw, zeggen voorstanders. Openheid leidt tot frustratie, zeggen tegenstanders. Waarom salaris wel/niet geheim moet zijn.