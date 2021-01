Verzorging en luxe

Ook op de beurs is LVMH de duurste

Niet een techbedrijf of een autofabrikant, maar het Franse luxeconcern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) is het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Europa. De belegger zal dezelfde vraag stellen als de klant: is het die hoge prijs wel waard?