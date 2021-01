Financiële sector

Hoe fintechs bloeien op de verweesde markt van Latijns-Amerika

Waar grote Latijns-Amerikaanse banken de consumenten en kleine bedrijven lange tijd hebben verwaarloosd, sprongen financiële start-ups en digitale banken in het gat. Met het enorme potentieel aan klanten groeien de fintechs in Mexico tegen de klippen op. Ondanks corona, of misschien zelfs daardoor.