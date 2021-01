Macro-economie

Xi's Project van de Eeuw mag niet mislukken

Is het over en uit met China's ambitieuze plannen voor een Nieuwe Zijderoute? Peking kijkt kritisch naar de geïnvesteerde miljarden, maar afscheid nemen van Xi Jinpings grootse plan is geen optie. 'Het zou mij erg verbazen als het passé is.'