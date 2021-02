Privacy en cybersecurity

Heeft Nederland met Chinese scanners Trojaans paard binnengehaald?

In steeds meer landen rijzen grote zorgen over de scanners van het Chinese bedrijf Nuctech, die wereldwijd op havens en vliegvelden staan. Ook de Rotterdamse haven gebruikt de technologie. Experts en politici waarschuwen voor de veiligheidsrisico's. Wat gebeurt er met de data? ‘Prijs is niet alles.’