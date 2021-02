Illustratie: iStock/Studio FD

In het kort De Europese rekenregels voor verzekeraars gaan veranderen.

Toezichthouder Eiopa wil ook langlopende marktrentes een grotere rol geven bij het uitrekenen van de buffers.

Verstandig, zeggen analisten, want de buffers lijken nu hoger dan ze zijn, maar verzekeraars vrezen vooral meer administratieve lasten.

Heeft uw verzekeraar genoeg geld op de plank om uit te keren als het straks moet? Ook als het gaat om een pensioenpolis, waarvan de eerste uitkering pas over tientallen jaar plaatsheeft?

Het is een even belangrijke als complexe vraag. Niet alleen voor polishouders, maar ook voor bijvoorbeeld aandeelhouders — elke euro die op de plank moet blijven liggen, kan immers niet als dividend worden uitgekeerd.

En de vraag is andermaal actueel nu de Europese Commissie dit najaar besluit over hervorming van de rekenregels voor verzekeraars. De Europese toezichthouder, Eiopa, heeft in december een voorstel gedaan, waarin marktrentes een grotere rol gaan spelen. Analisten zijn positief, maar het plan van Eiopa kan op weinig sympathie van de sector rekenen. De Europese verzekeringskoepel sprak eerder zelfs van een voorstel dat 'ongepast en gevaarlijk' is.

Extreme vergezichten

Het lastige bij het bepalen van hoeveel vermogen er nu nodig is voor de toekomst, is dat het daarbij soms om extreem lange vergezichten gaat. Een verzekeraar die vandaag een pensioenproduct verkoopt aan een twintigjarige, moet er rekening mee houden dat hij volgende eeuw nog uitkeringen aan de klant moet doen. Maar ook bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheids- of uitvaartverzekering kunnen er tientallen jaren zitten tussen afsluiten en uitkeren.

Dat speelt met name bij Duitse en Nederlandse verzekeraars, omdat die relatief veel producten in hun boeken hebben staan met lange looptijden.

Marktrentes of niet?

Voor het waarderen van verplichtingen tussen nu en twintig jaar in de toekomst, gebruiken verzekeraars marktrentes. Maar hoe verder in de toekomst de verplichtingen liggen, hoe moeilijker het is om er betrouwbare markttarieven voor te vinden, simpelweg omdat er maar weinig partijen zijn die voor zulke lange termijnen transacties aangaan.

De ultimate forward rate (ufr) is een denkbeeldig risicovrij rentetarief

Met dat argument hebben toezichthouders de ultimate forward rate (ufr) ingevoerd, een denkbeeldig risicovrij rentetarief met behulp waarvan verplichtingen vanaf twintig jaar worden gewaardeerd. (zie kader)

'Solvabiliteit lijkt hoger dan hij is'

Maar dat systeem ligt onder vuur, omdat het verschil met de markt wel heel groot is. Zo staat de rente op een goudgerande langetermijnbelegging als bijvoorbeeld Nederlands 30-jaars staatspapier rond de nul, en bieden grote Nederlandse verzekeraars 30-jaars rentevaste hypotheken al aan vanaf 1,5%. Tegelijk mochten verzekeraars van toezichthouder Eiopa over afgelopen jaar rekenen met een ufr van 3,75%. En hoe hoger dat getal, hoe minder buffers ze nu hoeven aan te houden.

Verzekeraars mochten over afgelopen jaar rekenen met een ufr van 3,75%

Het is een vergelijkbare discussie als over de rekenrente van Nederlandse pensioenfondsen.

Onder meer de ESRB, de Europese adviesraad over financiële systeemrisico's, vreest dat verzekeraars zich daardoor onterecht rijk rekenen, zeker als marktrentes lange tijd laag blijven.

Ook Cor Kluis, analist van ABN Amro-Oddo BHF, is van mening dat de cijfers nu vertekend worden door de ufr-systematiek. 'Bij Nederlandse verzekeraars is de solvabiliteit overstated.' Maar zegt hij ook: de kasstromen zien er om dezelfde reden juist ongunstiger uit dan ze in werkelijkheid zijn.

Harder omlaag

De ufr, jaarlijks vastgesteld door Eiopa, beweegt sinds enkele jaren wel naar beneden. Maar omdat de toezichthouder heeft afgesproken dat het met maximaal 0,15 procentpunt per jaar gaat, blijft er een flink gat tussen rekenrente en markt. Dat gaat Eiopa te traag: de Europese toezichthouder stelt voor om — als onderdeel van een grote hervorming van Solvency II, de rekenregels voor verzekeraars — ook marktrentes van verder dan twintig jaar mee te gaan wegen in het stelsel.

Het hervormingsvoorstel, waar de Europese Commissie dit najaar een besluit over neemt, omvat meer onderdelen, maar daarvan heeft de aanpassing rond langetermijnverplichtingen veruit de meeste impact op Nederlandse verzekeraars. Uit berekeningen van Eiopa zelf blijkt dat de maatregel de verplichtingen voor de Nederlandse sector met zo'n €3,5 mrd opvoert.

'Beheersbaar effect'

Dat zou bij Nederlandse verzekeraars een verdere hap uit de solvabiliteit betekenen — boven op wat de jaarlijkse ufr-verlaging nu al doet. Maar Kluis wijst erop dat de hervorming per saldo 'een beperkt effect zal hebben'. Zo zijn andere voorgestelde wijzigingen juist gunstig voor de solvabiliteit, gaan de wijzigingen — als ze al de instemming van alle Europese instellingen krijgen — op zijn vroegst in 2024 in en wordt invoering uitgesmeerd over meerdere jaren.

5 procentpunt NN schat dat het Eiopa-voorstel zo'n 5 procentpunt van de solvabiliteit zal afhalen, ASR Nederland gaat uit van 10 procentpunt

NN schat dat het Eiopa-voorstel zo'n 5 procentpunt van de solvabiliteit af zal halen, ASR Nederland gaat uit van 10 procentpunt. Aangezien de meeste grote verzekeraars in Nederland een solvabiliteit hebben van rond de 200%, dubbel het wettelijk minimum, brengt de hervorming geen van die bedrijven in de problemen.

Het Verbond van Verzekeraars noemt de impact dan ook 'beheersbaar', maar wil toch dat de Europese Commissie het voorstel niet overneemt. Volgens het Verbond is het Eiopa-plan 'veel ingewikkelder en levert veel meer nalevingslasten op' dan de huidige regels, terwijl het weinig toevoegt ten opzichte van het nu jaarlijks verlagen van de ufr.

Markten uit het lood

Europese branchevereniging Insurance Europe vreest zelfs dat het plan de markten alleen maar verder uit het lood zal doen slaan: Eiopa stimuleert verzekeraars om op ultralangetermijn-obligaties en -swaps te duiken en daarmee de rentes nog verder te drukken.

Kredietbeoordelaar Moody's is een stuk positiever over de hervormingsplannen dan de branche: Solvency II zou beter aansluiten bij de economische realiteit en verzekeraars ertoe aanzetten om minder renterisico te nemen, zo schrijft het bureau in een vorige week gepubliceerd rapport.

‘Je kunt ook betogen: de markt kan ook niet accuraat heel ver vooruit voorspellen’ Benjamin Serra, analist Moody's

Moody's-analist Benjamin Serra erkent dat de mate waarin de markt een rol moet spelen in de waardering van verplichtingen een ingewikkelde discussie is. 'Je kunt ook betogen: de markt kan ook niet accuraat heel ver vooruit voorspellen.' 'Maar,' waarschuwt hij, 'als de markt gelijk heeft, moet je je buffers nu verhogen.'

Ook kan de hervorming het externe vertrouwen in verzekeraars ten goede komen. Serra: 'Veel mensen zeggen nu: dit reflecteert niet de economische werkelijkheid. Die twijfel is nooit goed.'

Extremere scenario's

Het huidige Eiopa-voorstel is overigens mild vergeleken met andere scenario's, waar de Europese Commissie ook nog voor zou kunnen kiezen. Zo heeft de toezichthouder ook gekeken naar het volledig gebruiken van marktrentes tot en met dertig – zoals de ESRB eerder bepleitte — of zelfs vijftig jaar. Dat zou tot grote schokken in buffers van Nederlandse verzekeraars leiden.

En extra risico, zo waarschuwt het Verbond van Verzekeraars: 'Daardoor moeten verzekeraars derivaten kopen om tot een match te komen van de beleggingen met verplichtingen. Vanaf een lange looptijd van 30 jaar of meer is er namelijk onvoldoende volume aan obligaties en leningen. Door te werken met derivaten wordt de verknoping tussen banken en verzekeraars groter en dat vormt een systeemrisico.'

Moody's-analist Serra wijst er overigens op dat Nederlandse verzekeraars er nu al behoorlijk goed — en zeker beter dan hun Duitse branchegenoten – in slagen om tegenover langetermijnverplichtingen ook langetermijninvesteringen te zetten, via onder meer obligaties en hypotheken.