In het kort De Europese Commissie sloot vlak voor de jaarwisseling een investeringsakkoord met China.

De overeenkomst moet Europese bedrijven betere toegang geven tot de Chinese markt.

Maar de deal krijgt veel kritiek, omdat het te weinig doet tegen dwangarbeid.

De satire is bijtend, en pijnlijk. 'Ik houd van Volkswagen. Voor mij betekenen auto's vrijheid. Bij VW staat de V voor vrijheid', zo stelt de Duitse komiek Jan Böhmermann eind november op de Duitse tv-zender ZDF. Om vervolgens te wijzen op de nieuwe VW-fabriek in de Chinese provincie Xinjiang, waar Peking mogelijk meer dan een miljoen mensen heeft vastgezet in heropvoedingskampen en waar ook nog sprake is van dwangarbeid. Vlakbij de VW-fabriek barst het van de arbeidskampen, toont de tv-komiek. 'Betalen anderen met een gebrek aan vrijheid voor mijn Duitse Volkswagen-vrijheid?'

Böhmermanns filmpje is extra wrang in het licht van het recente investeringsakkoord (CAI) dat de Europese Unie eind december sloot met China. Duitsland zette onder luide aanmoedigingen van het Duitse bedrijfsleven alles op alles om die deal tijdens het Duitse EU-voorzitterschap af te ronden. In de tekst belooft China onder meer mondiale afspraken tegen dwangarbeid door te voeren.

'Toezeggingen zijn boterzacht'

Maar die toezegging is boterzacht, zeggen critici. Saillant genoeg is daar ook Jean-Claude Juncker bij, de voorganger van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die zei vorige week dat hij jarenlang een deal met China trachtte te bereiken. Steeds liep dat stuk op de rechten van werknemers (de zogeheten ILO-conventies, red.), aldus Juncker.

‘Een ramp voor het Westen. De deal legitimeert een autoritair regime’ Robert Tyler, conservatieve ECR-fractie Europees Parlement

Ook het Europees Parlement (EP), dat waarschijnlijk begin 2022 over de deal stemt, stelt zich zeer kritisch op. 'Een ramp voor het Westen', schreef Robert Tyler van de conservatieve ECR-fractie in een opinie-artikel. De deal 'legitimeert een autoritair regime', en levert geen banen op in Europa, vindt hij. Sociaaldemocraten en Groenen in het parlement waarschuwden al dat ratificatie van de ILO-regels essentieel is voor instemming met het akkoord. Anders gaat het feest niet door.

Bert Hofman, directeur van het East Asia Institute in Singapore, betwijfelt of China werk gaat maken van de ILO-conventies, met name het verbieden van dwangarbeid. 'Ik denk dat dat heel lastig is', zegt Hofman, voormalig directeur China bij de Wereldbank. 'Let wel, China is niet het enige land dat die conventie niet heeft aangenomen. De VS ratificeerden die ook niet uit politieke overwegingen. Met name in gevangenissen in de VS zetten ze mensen aan het werk. En China kent dat systeem dus ook.'

Hofman: 'De verplichting in de ontwerpovereenkomst is heel licht. Ik weet niet hoe serieus Peking erover nadenkt. Het lijkt me niet dat China zich hier heel zwaar heeft gebonden.'

'Geen verdrag maakt einde aan autoritarisme China'

Sabine Weyand, directeur-generaal handel bij de Europese Commissie, zei vorige maand in reactie op de kritiek dat de Europese Commissie een voorstel voorbereidt dat regelt dat producten die tot stand zijn gekomen via dwangarbeid, geen toegang meer krijgen tot de EU. Voor de rest bepleitte ze meer realisme.

'Wat is je maatstaf?' zei ze over de ontstane discussie of het akkoord te slap is. 'Is dat een ideale wereld waarin we China via een investeringsakkoord op miraculeuze wijze transformeren in een liberale democratie en open markteconomie?' Zo werkt het niet, maakte ze duidelijk.

‘Het verdrag is geen grote overwinning voor de mensenrechten. Maar het is ook niet zo dat alleen China wint’ Sven Biscop, Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Egmont

Ook Sven Biscop van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen Egmont liet zich vorige maand op soortgelijke wijze uit. 'De CAI zal geen einde maken aan het autoritarisme in China', schreef hij in een opinieartikel. 'Helaas kan geen enkel verdrag dat.'

Europa moet duidelijk maken dat ze zich minder open zal opstellen als Peking niet levert, of tegen de afspraken ingaat. Biscop: 'Het verdrag is geen grote overwinning voor de mensenrechten. Maar het is ook niet zo dat alleen China wint.'

Open einde bij geschillenbeslechting

Maar er zitten meer open einden in de overeenkomst. Zo nemen de EU en China twee jaar om een systeem voor het beslechten van geschillen met investeerders uit te werken. Intussen blijven de mechanismen die EU-lidstaten hiervoor in oudere, bilaterale akkoorden met China hebben vastgelegd, overeind staan.

'Verwarrend', vindt Bert Hofman. Hij wijst erop dat China ook ondertekenaar is van Icsid, een instantie van de Wereldbank voor de beslechting van geschillen. 'De processen om dit soort zaken aan te kaarten, zijn heel arbeidsintensief. Als ik aan ondernemers vraag, of dit soort mechanismen helpen, dan zeggen ze dat als je er al gebruik van wilt maken, het eigenlijk al te laat is.'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, die het CAI op zichzelf verwelkomt, wijst op een ander aspect. In het geschilleninstrument is voorzien dat een bedrijf dat een probleem heeft in China, dat via 'zijn' nationale regering bij de Volksrepubliek aankaart. De twee regeringen moeten de zaak vervolgens oplossen. De uitkomst is daarmee onvoorspelbaar voor bedrijven, aldus VNO-NCW, want een land kan om diplomatieke redenen besluiten niet al te veel druk op een zaak te zetten.

Verzet in het Europarlement Onder Europese volksvertegenwoordigers is de onvrede over de China-deal breed. ‘Het wordt moeilijk voor mij om hiermee in te stemmen’, zegt Samira Rafaela (D66). ‘Wat voor signaal geven we hiermee af aan de Oeigoeren? We kunnen helaas alleen goed- of afkeuren en niet amenderen. Maar ik hoop dat we collectief zeggen: terug naar de tekentafel.’ Rafaela verbaast zich net als veel van haar collega’s over de haast die de Europese Commissie opeens had om de deal met China vlak vóór de jaarwisseling, en net voordat Joe Biden als nieuwe president van de VS geïnstalleerd werd, af te ronden. De deal zegt niets over mensenrechten, is vrijblijvend over dwangarbeid en de beslechting van geschillen is ondermaats geregeld, zo is de breed gedragen kritiek. ‘Je kunt niet streng zijn tegen Vietnam en Bangladesh en China hiermee laten wegkomen’, zegt Agnes Jongerius (PvdA) over de weinig dwingende bepalingen ten aan zien van dwangarbeid. Liesje Schreinemacher (VVD) is ‘rapporteur’ over de handelsdeal die de EU tien jaar terug met Zuid-Korea sloot. Daar is nog steeds gedoe over naleving van internationale afspraken over arbeidsomstandigheden. ‘Je moet dit meteen goed regelen. Het doel van de deal – toegang tot de Chinese markt – is goed. Maar welke mechanismen hebben we als toezeggingen niet worden nageleefd?’ ‘Voor ons is het geen gelopen race’, zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA). ‘We hebben nu de tijd om punten aan te scherpen. Wij zijn geen gekke Henkie. Als China meent dat wat wij te zien en horen krijgen over Oeigoeren niet klopt, laat ze dat dan maar aantonen.’

De Europese Commissie wijst erop dat Europese bedrijven nu meer toegang krijgen tot de markt in de Volksrepubliek, bijvoorbeeld als het gaat om elektrische of hybride wagens. En Europese bedrijven kunnen bij problemen makkelijker aankloppen bij Chinese toezichthouders en de regering in Peking.

Chinese bedrijven krijgen geen ruimere toegang tot de EU

Europa heeft zelf niet veel weggegeven, stelde topambtenaar Sabine Weyand van de Commissie onlangs in een andere podcast. 'De toezeggingen die wij doen, hebben we in feite ook gedaan aan de Wereldhandelsorganisatie.' De overeenkomst verhindert ook niet dat Brussel verder werkt aan maatregelen tegen verstorend handelsbeleid van de Volksrepubliek, aldus Weyand. Omgekeerd waren veel toezeggingen die China in het ontwerpakkoord doet, al staande Chinese politiek, stelt Bert Hofman.

Blijft over de timing van de CAI, een paar weken voor het aantreden van de Amerikaanse president Biden. Biden wil juist meer in overleg met de Europeanen gaan opereren. Natuurlijk is het vertrouwen van de EU in de VS vanwege het opereren van Donald Trump de afgelopen jaren geslonken. 'Maar het Europese signaal is toch een beetje raar', vindt Bert Hofman. 'Natuurlijk lopen de belangen van de VS en de EU niet overal gelijk, maar je hoort dat Washington in internationale relaties waarden als democratie en mensenrechten weer belangrijk vindt. En dat heeft Europa ook altijd gezegd belangrijk te vinden.'