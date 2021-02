Foto Bas Czerwinski voor het FD

Banenplan zonder banen De Stichting Energie Academie in Den Haag is mislukt en laat een verlies van ruim een miljoen achter.

Vijfhonderd kwetsbare jongeren zouden aan het werk komen, het werden er zeventien.

Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente ruziën over de de schuldvraag.

Met nauwelijks ingehouden woede bladert Peet Traub, van stukadoorsschool Traubstuc, door de overzichten van de Stichting Energie Academie (SEA). ‘Kijk hier,’ zegt hij in onvervalst Haags, ‘60 ruggen voor een accountmanager. Geen idee wat die man heeft gedaan. En dit dan: 500 euro voor een vergadering van een uur. Of hier: 7000 euro voor het tv-programma Doe maar Duurzaam dat helemaal nooit is doorgegaan.’

De ordner beslaat honderden A4'tjes met declaraties en illustreert de teloorgang van de Academie, het banenplan van de gemeente Den Haag dat na de feestelijke opening door premier Rutte in februari 2020 onlangs met donderend geraas in elkaar stortte. Zo’n €1,3 mln aan publiek geld is pardoes verdwenen, zonder enig tastbaar resultaat achter te laten.

‘Dit is ons levenswerk én ons pensioen. Dit is puur stelen’ Peet Traub, stukadoorsschool Traubstuc

Het debacle dreigt de broers Traub mee te sleuren. ‘Dit is ons levenswerk én ons pensioen. Ik slaap er slecht van en mijn bloeddruk stuitert tegen het plafond.’ Zijn conclusie over de gang van zaken is ondubbelzinnig. ‘Dit is puur stelen.’

Rommeltje

De bedoeling van de SEA was overzichtelijk: een technische vakschool om in twee jaar tijd vijfhonderd kwetsbare jongeren zonder werk en bijstandsgerechtigden een vak te leren en een vaste baan te bezorgen. Het werden er 17, allen afkomstig van Traubstuc. De broers verstaan dit kunstje al langer. Tientallen kwetsbare, soms zelfs criminele jongeren zijn met harde hand op het rechte pad gebracht dankzij de ‘Traubmethode’. Daarom werd er een dringend beroep op hen gedaan mee te doen aan deze nieuwe publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag.

Al in een vroeg stadium blijkt de SEA een administratief rommeltje. Benodigde subsidies werden niet of te laat aangevraagd. Het ‘kwartier maken’ liep in de tonnen, zonder één opgeleide jongere. Vergoedingen aan bestuursleden waren ‘te ruim en niet volgens afspraak’, zo staat in een van de gemeentelijke stukken te lezen. Corona maakte de problemen nog groter.

‘In anderhalf jaar tijd is de ruif leeggegeten’ VVD-raadslid Den Haag

Eind december barst de bom. De dreigende ondergang van SEA leidde tot woedende reacties in de gemeenteraad: ‘In anderhalf jaar tijd is de ruif leeggegeten’, foeterde een VVD-raadslid en het CDA sprak van ‘hoogmoedige ambities’.

Niet levensvatbaar

Naar goed Hollands gebruik gaf het college van B&W een adviesbureau opdracht uit te zoeken of de SEA nog kans van overleven heeft. Niet in de huidige vorm, zo luidt de conclusie. Het rapport ziet te veel structurele tekortkomingen bij de organisatie en het management op zowel financieel als organisatorisch gebied. Maar het constateert ook dat er ruim draagvlak is voor het concept van de SEA, en sluit een toekomstige doorstart niet uit.

Het valt te bezien of dit gaat gebeuren. Tussen de betrokken partijen heerst 'een sfeer van onderling wantrouwen en animositeit', constateert verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Hij verschijnt woensdag in de raad om antwoord te geven op het schrikbarende aantal van 224 vragen die de raadsleden hebben ingediend.

Voorafgaand aan het debat zegt hij: 'Achteraf is voor mij de les dat er verschillende belangen meespelen. Het bedrijfsleven wil zo snel en goedkoop mogelijk geschoold personeel, onderwijsinstellingen willen de jongens en meisjes zo veel mogelijk bagage meegeven. En de gemeente moet goed kijken welke jongeren ze aanbiedt. Die puzzel moet je van tevoren maken, zonder de last van de maatschappelijke druk.'

Weinig vertrouwen

Aad van Loenen is jongerenambassadeur in de gemeente Den Haag en oud-directeur van een praktijkschool. Hij was vanaf het begin nauw betrokken bij de SEA. ‘Het eeuwenoude meester-gezelconcept in een modern jasje zou een trendbreuk zijn met de jarenlange reguliere manier van werken in Den Haag: het aanbod veel beter aan laten sluiten op de vraag uit de markt. Ik was en blijf daar zeer enthousiast over.’

‘Het eeuwenoude meester-gezelconcept in een modern jasje zou een trendbreuk zijn’ Aad van Loenen, jongerenambassadeur gemeente Den Haag

Van Loenen werd verantwoordelijk voor het onderwijsgedeelte van de SEA, maar zag al snel een weeffout. ‘Waar de gemeente medebedenker en subsidiegever was, had ze verdere initiatieven en de regie aan de SEA moeten laten. Ik heb de gemeente meerdere malen gevraagd: geef ons de kans het anders te doen. Maar er was te weinig vertrouwen en er waren te veel mensen binnen de gemeente die op de rem trapten.’

Is dat een van de lessen? Geef marktpartijen meer ruimte om zelf de touwtjes in handen te nemen? Van Alphen is sceptisch. 'Dat heb ik vaak gehoord, maar nooit bewezen gezien.'

Boterzachte afspraken

Hoe kan een door iedereen omarmd plan zo hopeloos ontsporen? Bas van der Klaauw, hoogleraar economie van de Vrije Universiteit zegt: 'Het zijn meestal boterzachte afspraken, gebaseerd op goede wil en veel vertrouwen waar de fut uit verdwijnt als het laaghangend fruit is geplukt.' Van der Klaauw ziet vaak te hoge ambities bij aanvang. 'Ik begrijp het wel. Een klein projectje scoort niet lekker. Maar begin eens bescheiden, kijk wat haalbaar is en bouw het uit als het blijkt te werken.'

‘Randstad beloofde midden in de vorige crisis met veel bombarie 10.000 jongeren aan werk te helpen. Ook dat mislukte’ Bas van der Klaauw, hoogleraar economie VU

Hij ziet een terugkerend patroon, niet alleen bij gemeenten. 'Randstad beloofde midden in de vorige crisis met veel bombarie 10.000 jongeren aan werk te helpen. Ook dat mislukte.'

Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de universiteit van Groningen heeft een vergelijkbaar beeld: 'Mij schiet meteen een plan in Oost-Groningen te binnen van €4 mln waarbij vier mensen aan het werk kwamen. Over het algemeen zijn veel van dit soort initiatieven slechts een druppel op een gloeiende plaat. De olifant in de kamer is de vraag hoeveel mensen aan het werk komen als je niets doet.'

Toch hoopt hij dat de fouten bij de SEA andere gemeenten niet afschrikt. 'We hebben bijna een miljoen mensen aan de kant staan. Veel van hen willen met een beetje hulp echt wel iets doen.' Hij heeft een waarschuwing: 'De verwachtingen zijn veelal te hoog gespannen, bijvoorbeeld omdat steeds meer banen vragen om een vrij hoog opleidingsniveau.'

Moddergooien

De komende weken moet er duidelijkheid komen over een eventuele doorstart van de SEA. De voortekenen zijn niet gunstig. Crediteuren liggen met elkaar overhoop en de schuldvraag gaat als een hete aardappel van hand tot hand.

Robert Medenblik legt zich er niet bij neer. De directeur van Mondial Van der Velde Verhuizingen en voorzitter van het bedrijventerrein waar de SEA is gevestigd, is achter de schermen druk in gesprek met andere ondernemers en de gemeente om te kijken of SEA te redden is. ‘Het blijft een kansrijk initiatief. Er zijn genoeg bedrijven in Den Haag die uitstekende ervaring hebben met werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.'

‘Als stukadoor niets voor ze is, schuiven we ze bij wijze van spreken door naar het volgende loket van glazenwasser of installateur’ Robert Medenblik, directeur Mondial Van der Velde Verhuizingen

De SEA kan er volgens hem voor zorgen dat jongeren niet buiten de boot vallen. 'Als stukadoor niets voor ze is, schuiven we ze bij wijze van spreken door naar het volgende loket van glazenwasser of installateur. Ik zie de SEA als een vehikel voor bedrijven, laagdrempelig en zonder veel regels.' Hij stelt wel een belangrijke voorwaarde voor een doorstart: 'Laten we nou alsjeblieft het moddergooien staken. Hoe meer partijen doorgaan met naar elkaar te wijzen, hoe minder bedrijven bereid zijn medewerking te verlenen aan de SEA.'

Onder handen nemen

Wethouder Van Alphen is eveneens vol goede moed: 'Ik ben een linkse jongen, maar het contact met het bedrijfsleven is goed. Volgende week vindt er al weer een gesprek plaats. Ik zie zeker perspectief. Niet in de horeca, maar in de bouw en het Westland is de vraag naar werknemers onverminderd groot. Maar het kan nooit zonder een zekere controle van de gemeente.'

‘Kijk naar de recente rellen. Ik zou veel van die jongeren hier graag onder handen nemen’ Peet Traub

Door corona en de financiële warboel stokte de in- en uitstroom van jongeren bij Traubstuc. De kosten lopen door. ‘Ik moet de huur en de materialen betalen. Wij hebben €170.000 geïnvesteerd in deze lege loods.’ De noodzaak voor een gezamenlijke aanpak is groter dan ooit, vindt Traub: ‘Kijk naar de recente rellen. Ik zou veel van die jongeren hier graag onder handen nemen.'

Van Loenen vult aan: 'Er is slechts één aanpak: werk, werk en nog eens werk. Zorg dat je onvoorwaardelijk in die jongeren gelooft. Dit is de groep meisjes en jongens waar we het in de toekomst van moeten hebben.’