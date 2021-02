Foto: ANP

Nederland kampt maandagochtend nog altijd met winters weer. Na de hevige sneeuwval van afgelopen zondag zijn de wegen niet overal goed begaanbaar en is ook het treinverkeer ontregeld. Tot zeker 12.00 uur vanmiddag geldt code oranje.

Automobilisten lijken gehoor te geven aan de oproep van Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kan: het verkeer is rustig en er staat door het hele land slechts 10 kilometer file. De A7 is tussen Middenmeer en Medemblik en tussen Middenmeer en Den Helder afgesloten omdat daar sneeuwduinen zijn ontstaan. In het zuiden is het glad en in het noorden is sprake van sneeuwjacht.

Rijkswaterstaat heeft tot nu toe deze ochtend meer dan 11,4 miljoen kilo zout gestrooid om de wegen begaanbaar te houden, door heel Nederland. Vooral snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt, net als sommige provinciale wegen.

Openbaar vervoer

Het treinverkeer komt, nadat het zondag grotendeels stillag, maandagochtend wel weer op gang. De NS heeft sprinters ingezet op een aantal trajecten, maar geen intercity's; op veel plekken is er nog sprake van wisselstoringen. Arriva meldt dat er tot 08.00 uur geen bussen rijden, daarna is de situatie nog onzeker. Ook ProRail maakt melding van wisselstoringen en daardoor mondjesmaat treinverkeer.

Weerbericht voor maandag

Maandag valt er opnieuw sneeuw, vooral in het oosten en zuidoosten. Het gaat om zo'n 1 tot 3 centimeter nieuwe sneeuw, maar volgens Weerplaza vallen die centimeters nauwelijks op omdat er sprake is van sneeuwverstuivingen. Er staat een matige tot krachtige oostenwind en het wordt vanmiddag zo'n -4 tot -6 graden, maar de gevoelstemperatuur is -10.

Geen ochtendkranten

En waar er zondag nauwelijks eten werd bezorgd, geldt dat maandagochtend voor de krant. De titels van DPG Media en Mediahuis liggen niet op de mat omdat uitgeverijen het vanwege het weer niet verantwoord vonden bezorgers de weg op te sturen. Ook Het Financieele Dagblad (FD) verschijnt niet op papier maandag. Ter compensatie is de betaalmuur op de website tijdelijk verdwenen.