Verwacht niet van Ingrid Thijssen de provocerende oneliners waar haar voorganger, de vorige maand onverwacht overleden Hans de Boer, furore mee maakte. De nieuwe voorzitter van ondernemerskoepel VNO-NCW formuleert behoedzaam en laat zich niet verleiden tot boude uitspraken. Maar wars van opschudding is zij allerminst: onder haar leiding zet de werkgeversvereniging een radicale koerswijziging in.

Woensdag presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hun plannen voor de jaren tot 2030. Gealarmeerd door afbrokkelende economische en maatschappelijke prestaties en groeiend ongenoegen in de samenleving kiezen de werkgeversorganisaties voor 'een nieuw kompas': de brede welvaart.

Wat dat betekent? 'We kijken niet langer alleen naar economische groei', zegt Thijssen, die ruim honderdvijftig dagen geleden aantrad bij VNO-NCW vanuit de semipublieke sector. 'We willen ook nadrukkelijk meenemen in ons denken en ons doen dat we een inclusieve en duurzame samenleving willen waarborgen.'

Het lijkt haast een PvdA-programma. U heeft het over het belang van inkomenszekerheid en de boel bij elkaar houden. Herkent u die associatie?

'Ik zie eerder de associatie met oud-president Kennedy, die ook in ons plan staat geciteerd: vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor het land kan doen.'

Vooruitblikken naar 2030 is moeilijk als je nu nog moet vechten om te overleven.

'Wij hebben ook wel even gedacht, moet dat nu? Maar we doen het toch omdat het belangrijk is dat we nadenken over de iets langere termijn. Corona legt het vergrootglas op de grote problemen die er al waren: ongelijkheid in de samenleving, arbeidsmarktverhoudingen, de verduurzaming die niet genoeg opschoot. Wij kunnen die niet voor ons uit blijven schuiven.'

‘Slechts zo'n 5% van de bedrijven weet door te groeien van de ene omvangcategorie naar de volgende. Dat is echt heel weinig’

Hoe krijgt u alle ondernemers mee met dit verhaal?

'Ons nieuw kompas kent drie componenten: economie, duurzaamheid en inclusiviteit. Maar het blijft natuurlijk dat het geld eerst verdiend moet worden. Een cruciale pijler is dat Nederland echt een ondernemend land moet zijn en blijven. Daarom maken wij ons bijvoorbeeld sterk voor het starten en doorgroeien van ondernemingen, want Nederland is daar echt slecht in. Slechts zo'n 5% van de bedrijven weet door te groeien van de ene omvangcategorie naar de volgende. Dat is echt heel weinig, terwijl dat juist een grote motor is voor groei.'

U stelt dat er 20% meer materiële welvaart moet worden gerealiseerd de komende periode, Hoe reëel is zo'n percentage na de diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog?

'We pleiten voor een publiek-private investeringsagenda waarbij van beide kanten jaarlijks zo'n €10 mrd aan extra investeringen moet plaatsvinden in Nederland. Dat geld moet worden ingezet voor kennis, onderwijs, infrastructuur en klimaat. Onderzoek van Rabobank wijst uit dat die investeringen waardevol zijn om voor extra toegenomen materiële welvaart te zorgen ten opzichte van wat je zou mogen verwachten. Je moet een maatje groter durven denken.'

‘De voorspelde economische groei is te laag om in de collectieve lasten te voorzien’

De ondertoon van dit plan is behoorlijk pessimistisch. Nederland zit op een hellend vlak.

'Ik houd niet van doemscenario's, ik schets liever een aantrekkelijk perspectief. Maar onder de motorkap zijn er allerlei radertjes die de verkeerde kant op wijzen. De voorspelde economische groei is te laag om in de collectieve lasten te voorzien, we investeren structureel te weinig in kennisontwikkeling, en de kwaliteit van het onderwijs boert aantoonbaar achteruit.'

Inclusiviteit staat hoog op de agenda. Maar willen werknemers meer profiteren, dan zullen ondernemers dieper in de buidel moeten tasten dan de afgelopen tien jaar.

'Wij zeggen dat werknemers ook moeten meedelen in hoe goed het gaat met een bedrijf. De AWVN (de arbeidsvoorwaardenclub gelieerd aan VNO-NCW, red.) stelde laatst voor in het licht van de crisis de cao-loonsverhoging te temperen. Terecht luidt dan de kritiek dat als het goed gaat het juist een tandje sneller kan. Verder zeggen we dat op bedrijfsniveau gekeken moet worden of winstdeling mogelijk is, zo dat niet alleen de aandeelhouder profiteert maar ook de medewerkers.'

De loonkloof maakt ook deel uit van het ongenoegen in de samenleving. Moeten we gaan nivelleren?

'De afgelopen jaren hebben de loonkosten bij bedrijven gelijke tred gehouden met de toename van de omzet. Dat is best wel netjes. Maar door alle belastingen en premies is het netto steeds meer uit elkaar gaan lopen. Dus dat is niet op te lossen door de lonen verder omhoog te schroeven. We hebben echt een issue met dat bruto-netto.'

Dat wordt in de samenleving anders gezien. Wat kun je doen aan de kloof tussen wat de topman verdient en de medewerker op de werkvloer?

Thijssen zucht eventjes. 'Het is een beetje een containerbegrip om er zo over te praten. Als je kijkt naar de gini-coëfficient, die aangeeft hoe het zit met de ontwikkeling van de ongelijkheid, dan is die in Nederland eigenlijk behoorlijk stabiel. Dus je kunt er niet in generieke termen over spreken, je moet gaan kijken waar precies de echte issues zitten. Bijvoorbeeld aan de basis van het loongebouw, waar als je een beetje meer gaat verdienen, je verstrikt raakt in een armoedeval.'

Bottomline is toch dat als er eerlijker wordt gedeeld, er minder overblijft voor de aandeelhouder. Neemt u dat op de koop toe?

'Nee, zo kun je het niet zien. Uiteindelijk gaat het erom dat bedrijven alleen maar floreren — en dat wil een aandeelhouder ook — in een samenleving waar het goed mee gaat. Dat is de basisgedachte. Als er spanningen in de samenleving zijn, dan is het voor bedrijven ook niet goed, en dus ook niet voor de aandeelhouder.'