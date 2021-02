Buitenland

Johannesburg opknappen gaat moeizaam en corona helpt niet

De oude binnenstad van Johannesburg is berucht, want vervallen en gevaarlijk. Maar op veel plekken bouwen projectontwikkelaars lege gebouwen om tot woningen. Die stadsvernieuwingscomplexen vormen eilanden in de stad. 'Het zijn gezuiverde gebieden, dat is pijnlijk.’