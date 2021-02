Buitenland

Een potje sneeuwpolo in de Dolomieten: ideale omstandigheden, behalve die pandemie

Voor het Italiaanse Valcastello, de enige sneeuwpoloclub in Europa, is de winter het summum. Maar voor het eerst bleef het poloveld in die periode gesloten. Het seizoen is verloren. Een symbolische partij tijdens de Winterkampioenschappen Alpineskiën is het enige wat rest.