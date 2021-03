Verkiezingen 2021

De woningcrisis oplossen met een miljoen huizen. Hoe dan?

Alle politieke partijen willen de woningnood verminderen met bouwen, bouwen, bouwen. Kan dat in dorpen of steden of zien we straks hijskranen in het Groene Hart? En wat moet de nieuwe woonminister doen? 'Niemand wil een soort superwethouder die bouwlocaties aanwijst.'