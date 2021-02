Grondstoffen

China verstevigt stap voor stap zijn greep op de Zuid-Chinese Zee

Met provocatieve oefeningen vergroot China regelmatig de spanningen in de Zuid-Chinese Zee en rond Taiwan. Afgelopen weekend vlogen Chinese straaljagers weer Taiwans luchtverdedigingszone in, in de buurt van eilanden die China, maar ook andere landen claimen. Achter de strijd om een paar eilandjes zitten grote economische belangen.