Tech en media

Ondanks debacle TU Delft bouwen kwantumbedrijven 'keihard door'

Nederland loopt met onderzoek en relatief veel start-ups voorop in de ontwikkeling van kwantumtechnologie. Zeven jonge bedrijven nu, moeten er straks honderd zijn. Drie start-ups aan het woord over producten maken voor iets dat nog in de kinderschoenen staat.