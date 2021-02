Foto: Tammy van Nerum voor het FD

In het kort Spullen repareren in plaats van weggooien staat op de radar van politici in Nederland en Europa.

Nieuwe wetgeving moet dat bevorderen en dwingt fabrikanten hun apparaten beter repareerbaar te maken.

Volgens critici gaat de wet niet ver genoeg. Iedereen moet het recht hebben zijn spullen zelf te repareren, niet alleen de fabrikanten van bijvoorbeeld wasmachines worden vanaf vandaag wettelijk verplicht reserveonderdelen langere tijd op voorraad te houden. Ook moeten ze professionele reparateurs van reparatie-informatie voorzien. Repareren en niet weggooien is cruciaal in een circulaire economie. Maar gaan de nieuwe regels echt helpen?

Philip Leenman (68) wijst naar een Senseo. Het koffiezetapparaat van Philips staat in half gedemonteerde toestand op de werkbank in zijn werkkamer in Naarden. Voor het ongeoefende oog valt er weinig te zien aan het binnenste van het apparaat, maar Leenman weet precies wat er mis is. In dit geval betreft het de boiler om het water op temperatuur te brengen. 'Als het verwarmingselement wordt aangezet terwijl er geen water in zit, gaat het binnen zes seconden stuk', zegt de gepensioneerde ICT-er.

Een kapot huishoudelijk apparaat belandt vaak bij het afval, omdat de kosten van reparatie door een professionele reparateur niet in verhouding staan tot de prijs van een nieuwe. Zonde, stelt het al in 2009 opgerichte Repair Café. Hier zetten dan ook duizenden vrijwilligers zich in om huis-tuin-en-keukenspullen te repareren. Onder wie Leenman.

Repair Cafés

Normaliter komen consumenten langs bij de Repair Cafés, waar vrijwilligers de kapotte spullen beoordelen en indien mogelijk ter plaatse repareren. Maar vanwege het coronavirus werken ook de reparateurs vanuit huis. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 500 Repair Cafés. Het concept is zelfs internationaal, er zijn inmiddels Repair Cafés in 36 landen.

500 Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 500 Repair Cafés. Het concept is internationaal, er zijn Repair Cafés in 36 landen.

Leenman, ronde bril, grijze snor en sik, gekleed in een overhemd met blauwe bloemetjes, wacht alleen nog op een reserveonderdeel voor het koffiezetapparaat. Daarna is deze patiënt klaar voor een tweede leven. 'Dat onderdeel kost ongeveer €30, dus reparatie is best de moeite.' De 'klanten' van het Repair Café schaffen meestal zelf de reserveonderdelen aan, de vrijwilligers voeren de reparatie gratis uit. Hoewel een bijdrage in de fooienpot voor het draaiende houden van de organisatie zeer wordt gewaardeerd, zegt Leenman met een glimlach.

Recht op reparatie

Reparateurs zoals Leenman hebben het tij mee. De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken is er meer aandacht voor grondstoffengebruik en de circulaire economie: een economie met zo min mogelijk afval, waarbij bestaande materialen en producten worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, opgeknapt en gerecycled.

Vanuit Europa is er dan ook veel aandacht voor het 'recht op reparatie': de verplichting voor fabrikanten om apparaten zo te ontwerpen dat ze makkelijker te repareren zijn, delen makkelijker te vervangen zijn en dat reserveonderdelen beschikbaar worden gesteld. Ook voor bedrijven die hier traditioneel gesloten over zijn. En repareren is niet alleen voorbehouden aan de producent. In het vorig jaar maart door de Europese Commissie gepresenteerde actieplan voor de circulaire economie was het een van de speerpunten, naast meer recycling.

‘Eerst hergebruiken, dan recyclen. Zo voorkom je dat er meer nieuwe producten gemaakt worden’ Jan Huitema, VVD-Europarlementariër

'Hier geldt echt: voorkomen is beter dan genezen', zegt Europarlementariër Jan Huitema (VVD). 'Eerst hergebruiken, dan recyclen. Zo voorkom je dat er meer nieuwe producten gemaakt worden. Daarmee bespaar je grondstoffen én afval.' Huitema noemt de overgang naar een circulaire economie niet enkel goed voor het klimaat, maar stelt dat het ook de economische groei stimuleert en zo'n 700.000 banen zou kunnen opleveren.

Urgent doel

Met name op het gebied van e-waste, afval bestaande uit elektronische apparaten, ziet Huitema grote uitdagingen. Het 'recht op reparatie' is dan ook een urgent doel, zegt hij. 'Net als eisen stellen aan het ontwerp, zodat niet het volledige apparaat wordt weggegooid, maar dat bijvoorbeeld enkel de chip of de camera vervangen kan worden als dat nodig is'.

Het komt bovenal neer op producentenverantwoordelijkheid, stelt Huitema. 'Het is belangrijk dat een product makkelijker te repareren is. Tegelijkertijd gaat het ook over de levensduur van apparaten. Het is een grote ergernis als bijvoorbeeld oudere modellen niet meer in aanmerking komen voor software-updates. Consumenten worden zo eigenlijk gedwongen nieuwe producten te kopen. We willen naar een model zonder die perverse prikkels.'

In Frankrijk stelt wetgeving het opzettelijk verkorten van de levensduur van producten strafbaar

Huitema wijst op onder meer Frankrijk, waar wetgeving het opzettelijk verkorten van de levensduur van producten strafbaar stelt. Producenten kunnen dit doen door bijvoorbeeld kwetsbare onderdelen aan het ontwerp toe te voegen of door het stopzetten van de productie van (reserve-)onderdelen.

Een ander bekend voorbeeld is het vertragen van oudere iPhone-modellen met software-updates door Apple eind 2017. De producent deed dit destijds naar eigen zeggen, opdat de batterij langer mee zou gaan, maar veel consumenten dachten daar anders over. Er werden in de Verenigde Staten, Israël en Frankrijk juridische stappen ondernomen.

Recht op reparatie voor iedereen

De aandacht vanuit Brussel voor reparatie en hergebruik blijft ook op kortere termijn niet zonder gevolgen. Vanaf maandag is er in Nederland een nieuwe versie van Europese wetgeving van kracht. De zogenoemde Ecodesign-richtlijn verplicht fabrikanten van bijvoorbeeld wasmachines, koelkasten en televisies om hun apparaten energiezuiniger te maken. Ook worden er eisen gesteld aan de mate waarop het apparaat te recyclen is. Maar het belangrijkste voor reparateurs: er komen minimumtermijnen voor de levering van reserveonderdelen en de beschikbaarheid van reparatie-informatie, zoals elektrische schema’s en professionele handleidingen.

‘De nieuwe regels zijn grotendeels bedoeld voor professionele reparateurs, daar vallen wij niet onder’ Philip Leenman, Repair Café

Philip Leenman van het Repair Café is niet onder de indruk. 'De nieuwe regels zijn grotendeels bedoeld voor professionele reparateurs, daar vallen wij niet onder. Die reparateurs hadden toch al betere toegang tot onderdelen en informatie, vaak zijn dat de serviceorganisaties van die fabrikanten zelf. Dus eigenlijk verandert er niet zoveel. Repareren blijft zo duur en onaantrekkelijk.'

Dat is ook Carla Dik-Faber opgevallen. Het Tweede Kamerlid van de ChristenUnie stelde al eerder Kamervragen over het recht op reparatie en bepleit nu dat het voor iedereen mogelijk moet zijn alles te kunnen repareren. Met andere woorden, alle informatie en alle reserve-onderdelen moeten beschikbaar zijn voor elke consument.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de beperking gekozen vanwege de veiligheid. Reserveonderdelen die een consument veilig kan vervangen zijn voor iedereen beschikbaar, voor moeilijkere en mogelijk gevaarlijke reparaties geldt dat dus niet. Leenman vindt dat onzin: 'Geef er gewoon voldoende informatie bij waarin op de risico's wordt gewezen. Dan kan iedereen zijn eigen afweging maken.'

Subsidie loopt af

De oprichter van de Stichting Repair Café plaatst kanttekeningen bij de politieke wil om repareren voor iedereen bereikbaar te maken. 'We bestaan al meer dan tien jaar, maar het is nog altijd elk jaar spannend om onze kosten gedekt te krijgen. We krijgen donaties maar dat is niet genoeg om de website en de organisatie in de lucht te houden. Nu krijgen we nog subsidie van de landelijke overheid, maar die loopt in principe dit jaar af. Als er geen nieuwe subsidie komt, zal ik de stichting moeten opheffen', zegt Martine Postma, directeur van de Stichting Repair Café International.

‘We bestaan al meer dan tien jaar, maar het is nog altijd elk jaar spannend om onze kosten gedekt te krijgen’ Martine Postma, directeur Stichting Repair Café International

Leenman gaat ondertussen gewoon door met repareren, met de onderdelen die hij te pakken kan krijgen. Bij de vraag waarom hij zijn vrije tijd besteed aan het gratis repareren van andermans spullen veert hij op en steekt hij spontaan twee duimen omhoog. 'Het geeft gewoon een kick als je iets hebt gerepareerd.'