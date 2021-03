Samenleving Wie durft? Tijdig stoppen met de eigen zaak is moeilijker dan gedacht Huurcontracten, onverkochte voorraden en transitievergoedingen. Het blijkt niet eenvoudig om de stekker uit de eigen onderneming te trekken. Toch groeit het aantal stoppers. 'Ik wil niet verder in de detailhandel.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wie durft? Tijdig stoppen met de eigen zaak is moeilijker dan gedacht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren