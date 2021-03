Bouw Hoe een droogdok de aanleg van een snelweg op koers houdt Het grootste infrastructurele werk in Nederland van dit moment - de Blankenburgverbinding bij Rotterdam - kende flinke tegenslagen. Maar geen grote financiële rampen of vertraging. Hoe dat kan? 'Goed samenwerken klinkt heel soft, maar is bikkelhard.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe een droogdok de aanleg van een snelweg op koers houdt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren