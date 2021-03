Verkiezingen 2021 Het eigen huis is bij veel politieke partijen nog altijd favoriet Met bouwen alléén is de woningnood niet opgelost. Het financiële gat tussen kopen en huren moet kleiner, bepleiten onderzoekers. Maar veel politieke partijen prevaleren nog altijd eigen woningbezit, mét hypotheekrenteaftrek.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het eigen huis is bij veel politieke partijen nog altijd favoriet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren