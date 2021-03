Juridisch China werkt aan beter privacyrecht, behalve voor de staat Het cliché luidt dat China geen privacy kent. Maar door de snelle groei van techbedrijven en de digitalisering is privacybescherming juist een hot issue. Nieuwe wetgeving die data van burgers beter moet beschermen is in de maak. Met fikse boetes voor bedrijven. Bescherming tegen de staat? Die geldt niet.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: China werkt aan beter privacyrecht, behalve voor de staat Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren