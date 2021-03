Cultuur Cryptokunst zet kunstsector op scherp De kunstwereld is in de ban van de NFT's, de non-fungible tokens. Zij veranderen digitale werken die duizenden malen te kopiëren zijn, plotsklaps in iets dat je kunt bezitten, waar er maar één van is. Speeltje van cryptomiljardairs? Of de voorbode van een heel ander soort kunstmarkt?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Cryptokunst zet kunstsector op scherp Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren