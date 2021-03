Buitenland Onder Biden dringt de overheid diep in Amerikaanse gezinnen door Na $1900 mrd voor een reddingsplan wil president Joe Biden nu $3000 mrd spenderen aan banen en infrastructuur. Met zijn Bidenomics is de overheid terug als regisseur van de economie. Dus even niet malen om een oplopende staatsschuld. ‘Negeer de torpedo’s, volle kracht vooruit.’

