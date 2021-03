Macro-economie De VS en Europa: het is ieder voor zich Joe Biden wil China 'samen met de bondgenoten' bestrijden. Zegt hij. In werkelijkheid jagen de Verenigde Staten en Europa vooral hun eigen belangen na. 'Amerika wil zijn machtspositie verdedigen, Europa wil vooral toegang tot de Chinese markt.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De VS en Europa: het is ieder voor zich Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren