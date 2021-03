Buitenland Taiwan zet Chinees importverbod ananassen om in pr-stunt Een importverbod op ananassen doet veel stof opwaaien in Taiwan. Volgens China zijn schadelijke meelwormen de reden voor het verbod, maar Taiwan is overtuigd dat het om een economische pesterij gaat. Wat volgt is een slimme pr-campagne om de wereld te laten zien dat Taiwan zich niet zomaar laat kleineren.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Taiwan zet Chinees importverbod ananassen om in pr-stunt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren