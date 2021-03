Tech en media Gamesmarkt moet Trump vervangen als de melkkoe van The New York Times Na het presidentschap van Trump blijven de inkomsten uit abonnementen niet vanzelfsprekend in hetzelfde tempo doorstijgen verwacht The New York Times. Dus probeert het bedrijf nu met games de groei erin te houden. Een ervaren gamesontwikkelaar moet nieuwe abonnees naar de ‘Gray Lady’ lokken.

