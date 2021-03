Bestuur Danone en het ongeduld van aandeelhouders Met de val van Emmanuel Faber half maart is de laatste van de vocaalste voorvechters van een duurzame bedrijfsvoering verdwenen. De topman van de Franse zuivelgigant Danone werd het slachtoffer van twee activistische beleggers die hun kans roken vanwege een achterblijvende beurskoers. Tot zover het nieuwe kapitalisme?

