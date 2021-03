Samenleving Racen door rood of snel een taxi bestellen: zo houdt Amsterdam zich (niet) aan de avondklok Woensdagavond verschuift de omstreden avondklok naar tien uur. Maar houden we ons überhaupt nog aan die maatregel? Niet altijd. Redacteur Puck Sie ging 's avonds op pad in Amsterdam en zag bewoners ermee worstelen. Vanaf kwart voor negen lijkt de wereld vooruit te spoelen, doen stoplichten er niet meer toe en kijken bezorgers lachend om zich heen: ‘Ineens fietst iedereen zo hard als ik’.

