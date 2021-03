Cultuur Oorverdovende stilte, maar meer sponsors dan ooit Na meer dan een jaar ‘in dramatische crisis’ leken de theaters in Italië zaterdag hun deuren weer te kunnen openen, maar dat gaat niet door, nu de derde coronagolf aanzwelt. Maar La Scala in Milaan trekt al streamend meer sponsors aan dan ooit. ‘We zijn allesbehalve dood.’

