Bouw Amelisweerd: epicentrum van een nieuwe strijd over asfalt Tussen het Utrechtse landgoed Amelisweerd en Rijkswaterstaat ontstaat nooit een gelukkig huwelijk. Ruim veertig jaar na de omstreden aanleg van de A27 in het gebied is Amelisweerd opnieuw middelpunt van een infrastructuurconflict. Moeten we de groei van het wegverkeer altijd blijven faciliteren?

