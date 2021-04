Detailhandel Vaker online winkelen? De virtuele winkelwagen stoot ook CO₂ uit De toename in onlineverkopen is voor veel modebedrijven een redmiddel tijdens de coronapandemie. Maar het thuisbezorgen van pakketjes met kledingstukken heeft een behoorlijke invloed op de planeet en kan volgens experts bovendien veel slimmer.

