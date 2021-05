Tech en media Universal brengt minstens €30 mrd aan popmuziek terug naar Damrak Universal Music debuteert komende herfst aan het Damrak voor minimaal €30 mrd. Aandeelhouders van de Franse eigenaar Vivendi hopen op meer. Het aantal streamingabonnees zal de miljard passeren en er is altijd en overal behoefte aan muziek, verwachten analisten.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Universal brengt minstens €30 mrd aan popmuziek terug naar Damrak Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren