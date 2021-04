Migratie Ook Joe Biden dwingt Mexico om migranten de pas af te snijden Het gerucht dat de nieuwe Amerikaanse president Biden veel gastvrijer is voor migranten, heeft een nieuwe stroom door Mexico op gang gebracht. Maar de VS blijven hun buurland onder zware druk zetten om de migranten tegen te houden of af te remmen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ook Joe Biden dwingt Mexico om migranten de pas af te snijden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren