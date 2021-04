Detailhandel Rijkste man India blaast nieuw leven in Brits speelgoedicoon Het 261 jaar oude kwakkelende Hamleys werkt onder de hoede van miljardair Mukesh Ambani aan een wederopstanding. Ambani ziet in India, waar jaarlijks 26 miljoen baby’s worden geboren, kansen voor forse groei van de speelgoedketen.

