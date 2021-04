Bouw Op campagne voor een non-stop draaiende huizenfabriek Bouwbedrijf Van Wijnen wil binnen enkele jaren 4000 woningen per jaar opleveren uit zijn nieuwe woningfabriek. Die worden 20% à 30% goedkoper dan de gangbare, althans als er continu geproduceerd kan worden. Van Wijnen is een offensief begonnen om het orderboek vol te krijgen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Op campagne voor een non-stop draaiende huizenfabriek Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren