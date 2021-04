Zorg 'Ik ben trots dat we Philips voor Nederland hebben behouden' Als president-commissaris voert Jeroen van der Veer tien jaar lang de supervisie over de grote verbouwing bij Philips. Donderdag neemt hij afscheid. 'Ik voel mij wel thuis bij het lopen in de mist en te helpen een transformatie verder te brengen.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik ben trots dat we Philips voor Nederland hebben behouden' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren