Financiële sector Overnamemarkt lijkt steeds meer op een wildwest Nieuwe rijken richten steeds vaker hun eigen investeringsvehikel op, private equity heeft meer te besteden dan ooit en op het Damrak roeren zich de spacs. Heel veel partijen azen op Nederlandse bedrijven die te koop staan. Door corona zijn dat er weinig. ‘De concurrentie is moordend.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Overnamemarkt lijkt steeds meer op een wildwest Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren