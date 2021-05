Tech en media Zweden vormt een vruchtbare voedingsbodem voor eenhoorns Spotify, Klarna, Oatly, Trustly: Zweden valt op met start-ups die snel doorgroeien tot een zogeheten eenhoorn met een waarde van minimaal $1 mrd. Stockholm scoort met 0,8 tech-eenhoorns per 100.000 inwoners zelfs het hoogst van de wereld, op Silicon Valley na. Hoe ziet de succesformule in het noorden eruit?

