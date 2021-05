Farmacie Epicentrum van Nederlandse biotech groeit uit zijn voegen De biotechsector is booming, en dat is goed te zien op het Bio Science Park in Leiden. Janssen ontwikkelde er zijn coronavaccin en Halix produceert er AstraZeneca. En farmaceut BMS gaat er een nieuwe fabriek bouwen: de volgende stap in de uitbreiding van het park.

