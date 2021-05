Banken Modernistisch gedrocht wordt een tijdloze schoonheid De renovatie van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank weerspiegelt de tijdgeest: van ivoren toren naar transparantie, openbaarheid en groen. Maar er is meer: voor het eerst wordt de zo verfoeide modernistische architectuur van vijftig jaar geleden liefkozend in ere hersteld.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Modernistisch gedrocht wordt een tijdloze schoonheid Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren