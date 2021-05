Europa Zet Polen zijn ramkoers richting de EU door? Het Poolse Constitutionele Hof spreekt zich donderdag uit over de vraag of het zelf het laatste woord heeft, of dat die macht berust bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Behoorlijke kans dat het hof kiest voor optie één. Dat zou neerkomen op een juridische 'polexit', waarbij Polen zich van de Europese rechtsorde verwijdert.

