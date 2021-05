Buitenland Zonne-energie zet in Afrika het straatlicht aan Na hoofdstad Kampala omarmt Jinja City in Oeganda straatverlichting op zonne-energie. Lagere energiekosten en duurzaamheid gaan hand in hand met economische groei. Zo kan er na zonsondergang worden doorgewerkt en voelen toeristen zich veiliger.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zonne-energie zet in Afrika het straatlicht aan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren