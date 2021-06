Vervoer Autoland Amerika ziet fiets eindelijk als alternatief Als zelfs een Amerikaanse minister op de fiets naar het werk gaat, moet er wel een doorbraak zijn. Drukke Amerikaanse steden zoals Atlanta leggen fietsroutes aan en verkopers van e-bikes doen goede zaken. Maar de fietser heeft nog veel obstakels te overwinnen.

