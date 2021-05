Tech en media Het tijdschrift kwijnt weg: zes tips om uit het dal te komen Dagbladen zouden door 'gratis internet' hooguit een jaar of vijf te leven hebben en de muziekindustrie lag dankzij het illegale downloaden op apegapen. Toch maakten ze een draai naar nieuwe verdienmodellen. Kunnen de tijdschriften dit ook? 'Maak content van hoge kwaliteit, dan blijf je relevant.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het tijdschrift kwijnt weg: zes tips om uit het dal te komen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren