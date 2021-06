Detailhandel Wie snapt nog welke kleding ‘groen’ is en welke niet? Van luxemerken tot koopjesketens: meer modebedrijven dan ooit beloven een duurzame bedrijfsvoering. Maar zonder regelgeving en met een oerwoud aan begrippen wordt het voor consumenten steeds moeilijker om daar iets van te begrijpen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt het tijd voor verandering.

