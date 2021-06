Financiële sector De nepbank en de spoorloze belastingadviseur Spelend met een Bonnie en Clyde-imago ontliepen Annique Botermans en Andries Plantinga jaren een meute schuldeisers en rechercheurs. Ze bewoonden een riant Belgisch kasteel en inden met een nepbank miljoenen voor een beursgang die niet kwam. Zes scènes uit een schelmenroman waaraan de strafrechter deze week episode zeven toevoegt.

