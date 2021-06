Woningmarkt Zwarte Britten staan op Londense huizenmarkt met lege handen Het kopen van een huis is in het Verenigd Koninkrijk dé manier om vermogen op te bouwen. Maar de zwarte bevolking dreigt daarbij generaties achterop te raken; de gentrificatie in de steden is het zichtbare bewijs van deze raciale welvaartskloof.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zwarte Britten staan op Londense huizenmarkt met lege handen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren